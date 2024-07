LIVE – Italia-Cina | girone Mondiali softball 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Latestualedi, partita valevole per il Gruppo A deidi. La squadra del Ct Federico Pizzolini scende sul diamante per conquistare subito un successo ed iniziare così nel migliore dei modi l’avventura iridata davanti al proprio pubblico. Le azzurre esordiscono contro la compagine cinese, che va a caccia di una grande prestazione per tentare l’impresa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 15 luglio al Campo Comunale dadi Castions di Strada (Udine), in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadei gironi deidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.