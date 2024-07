LIVE Cobolli-Altmaier 6-4 6-7 4-3 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | fasi decisive del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In corridoio il dritto inside out del padrone di casa. 30-15 ACE del tedesco. 15-15 Scappa via il dritto difensivo del tennista di Kempen. 15-0comanda lo scambio a suon di dritti. 4-3 Game. Con un ACE l’azzurro torna a condurre. 40-30 Con coraggio Flavio scaglia il dritto lungolinea vincente in uscita dal servizio. 30-30 In corridoio il dritto inside in dell’italiano. 30-15 Risposta aggressiva e rovescio incrociato vincente del tedesco. 30-0 Prima in kick e dritto a campo aperto vincente dell’azzurro. 15-0 Servizio e smorzata a segno per il romano. 3-3 Game. Di poco largo il passante di dritto in avanzamento di. 40-30 Servizio vincente del tennista di casa. 30-30 Risposta sulla riga e corposo dritto incrociato dell’italiano.