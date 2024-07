Leroy Merlin assume 200 diplomati e laureati in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’azienda è alla ricerca di Hostess/Steward e Assistenti Vendita, azienda leader nella grande distribuzione, presente su tutto il territorio nazionale con 52 punti vendita dove lavorano 8500 persone,rà 200 nuovi collaboratori per diverse mansioni. Gli Assistenti alle Vendite dovranno accogliere i clienti e assisterli durante lo shopping, fornire le informazioni a proposito di eventuali offerte, sconti o promozioni, spiegare ai clienti la composizione o le caratteristiche tecniche del prodotto effettuando le dimostrazioni delle sue modalità di utilizzo ed occuparsi degli ordini, degli inventari e delle scorte di magazzino; Hostess e Steward dovranno far sentire benvenuto il cliente al suo arrivo e facilitarne l’orientamento nel percorso d’acquisto, accogliere i clienti in maniera solare, empatica ed omnicale sia in store che a distanza, applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso, svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale e proporre al cliente i servizi adeguati facilitando il percorso d’acquisto; gli Specialisti Amministrazione Servizio Ritiro Merci dovranno gestire lo stock ordini clienti, effettuare una corretta gestione amministrativa ed inventariale e gestire il portafoglio ordini clienti al fine di rispettare i tempi di consegna; i Manager Servizio Clienti dovranno guidare e promuovere il servizio personalizzato rispetto al contesto di riferimento, assicurare l’applicazione delle procedure al fine di rendere piacevole l’esperienza del cliente, sviluppare nuove relazioni con il territorio al fine di costruire un’efficace strategia di comunicazione ed accompagnare il cliente nella realizzazione del proprio progetto di casa.