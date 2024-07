Lerner | Trump? Spararono pure a Hitler Non è un eroe Saviano sui social | Potevano chiudere la partita

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'attentato a Donaldha suscitato reazioni molto diverse in Italia, se diversi esponenti del governo e opinionisti di destra hanno subito preso posizione definendolo un "fatto terribile" e da "condannare", a sinistra le cose non sono andate nella stessa direzione. Se diversi esponenti politici dell'area progressista non si sono sbilanciati troppo su quanto accaduto ieri in Pennsylvania, altri intellettuali, considerati vicini alla sinistra si sono esposti e le loro dichiarazioni hanno creato un polverone. "Certamente questo lo favorisce ma per me resta un modello pericoloso - ha spiegato il giornalista Gada In Onda su La7 -. Credo che questa estrema destra galvanizzata anche dall'attentato di oggi in Pennsylvania tornerà a unirsi in questa ideologia dell'uomo forte".