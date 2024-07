Leao CEDUTO? La CLAUSOLA rescissoria VACILLA e il Milan rischia la MINUSVALENZA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dettaglio non da poco sul futuro dial, laè in scadenza. Da domani cambiano le condizioni per l’addio Cambia tutto. Dettaglio non da poco sul futuro dial, laè in scadenza. Da domani cambiano le condizioni per l’addio: come riportato da Luca Bianchin ladel portoghese scade a mezzanotte. Da .