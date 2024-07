Le 10 beach bag 2024 firmate dalle grandi maison

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) La valigia per le vacanze si sa, è un problema che angoscia molti, ma se oltre al pensiero dei preparativi sorge la necessità di acquisti dell’ultimo minuto la situazione non può che peggiorare. Nello specifico, oggi parliamo delle borse da spiaggia, quell'accessorio che dona un tocco in più all’outfit. La tentazione di cambiare ogni anno borsa è grande, questo perché le tonalità che caratterizzano l’estate permettono ai brand di realizzare nuove bag sempre più accattivanti, spesso adattandosi ai trend del momento, diventando perciò irresistibili. La tendenza di questa stagione? La rafia, senza ombra di dubbio, protagonista indiscussa per borse e accessori. Che siano in cotone, in lino, retate o in rafia, ognuno ha le sue preferenze sulle misure: c'è chi preferisce lebag enormi e chi invece le cerca piccolissime per il minimo indispensabile, chi preferisce uno zainetto più capiente e comodo o addirittura chi porta solo cellulare e asciugamano.