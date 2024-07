La verità di Morgan su Angelica Schiatti e Selvaggia Lucarelli a puntate su Instagram

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Ok, va bene, vi racconto tutta la storia, ladi cosa è successo. Siete pronti?». Marco Castoldi, in arte, annuncia sudi voler condividere la sua versione dei fatti rispetto al procedimento per presunti atti persecutori nei confronti della cantautrice ed ex compagna. «Da oggi, se volete conoscere la vera storia che ora conoscete solo attraverso lo schifo che ha pubblicato la, ma io vi racconto qualcosa di molto diverso, vi faccio entrare nella. Vi do un’anticipazione, domani e poi tutti i giorni avrete un pezzo per comporre il quadro totale.gel». Nei giorni scorsi l’ex BluVertigo ha querelato«per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono», come ha riferito il musicista sui social.