La sfregia in stradaarestato un 66enne

(Di lunedì 15 luglio 2024) 14.55 Un uomo è stato arrestato vicino a Roma, dopo che aveva tentato di uccidere una donna in strada. E' accaduto a Guidonia Montecelio (Roma). L'uomo, 66 anni, ha avvicinato la donna di 33 anni, e le ha dato una coltellata in volto, vicino alla gola. Ilè stato arrestato per tentato omicidio. Aveva precedenti per reati contro la persona e per stalking.