La maledizione inglese 58 anni senza titoli internazionali

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - Continua ladell'Inghilterra che non riesce più a vincere una grande competizione internazionale. Quando la nazionale dei Tre Leoni batté 4-2 la Germania dell'Ovest nella finale dei mondiali del 1966 con una tripletta di Geoff Hurst, nessuno immaginava che sarebbe rimasto l'unico trionfo per almeno 60. Da allora si sono disputati 29 fra mondiali ed europei e, fino al 2021 con il ko a Wembley con l'Italia ai rigori, gli inglesi non erano neppure mai arrivati in finale. Ci sono state eliminazioni dolorose come quella con l'Argentina di Diego Maradona che segnò di mano nel 1986, sconfitte ai rigori contro la Germania nel 1990 e nel 1996. E poi le volte in cui neppure ci sono andati vicini come le mancate qualificazioni ai mondiali del 1994 e agli Europei del 2008 oltre a qualche eliminazione ai gironi.