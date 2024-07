Kilimangiaro Estate | anticipazioni ospiti e argomenti della puntata di oggi 15 luglio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024)di, 15Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Stasera, lunedì 152024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda “”, uno dei programmi più famosi e longevitelevisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo cone filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Ma vediamo tutte lesulladiAmbiente, scoperte scientifiche, esplorazioni, avventure, tecnologia e futuro. Sono i temi del programma condotto da Camila Raznovich. Accanto alla conduttrice, vecchi e nuovi “compagni di viaggio” che l’affiancheranno lungo tutto il corsotrasmissione. Nelle varie puntate vedremo l’astrofisico Luca Perri e l’alpinista Hervé Barmasse racconteranno avventure tra terra e cielo, mentre Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, farà rivivere le civiltà del passato, e la scienziata ed esperta di conservazione dell’ambiente marino Mariasole Bianco mostrerà in unai fondali marini.