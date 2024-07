K I S S | Il momento dei cargo spaziali

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 15 luglio 2024) Due società europee si occuperanno di organizzare servizi di navettada e per le stazioniin orbita bassa terrestre, mentre dodici Paesi hanno firmato la Carta dei detriti Zero per ridurre i rifiuti. Sono alcune delle novità dell'Agenzia spaziale Europea di questa primavera. Ecco che cosa sta per accadere .