Italia-Africa | Mantovano ‘cooperazione in ottica paritaria in molti settori ‘

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Poco meno di un anno fa in questo stesso luogo ci eravamo ritrovati per la conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni dalla quale ha preso le mosse il processo di Roma che ha segnato l’inizio di un inedito percorso di cooperazione tra l’e le nazionine, inedito per l’ampiezza deicoinvolti, inedito per il metodo di lavoro. A 12 mesi di distanza è motivo di soddisfazione osservare su quanti livelli si stia sviluppando in concreto la collaborazione nell’ambito del Piano Mattei per l’in un’e aperta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo, intervenendo alla Farnesina alla Conferenza sullo Spazio.“I progetti non sono calati dall’alto, sono definiti di volta in volta dopo un reciproco ascolto – ha continuato– In tale cornice mi riferisco anzitutto – poi verrò subito al settore spazio, ma per dare l’idea del metodo, dell’approccio e dei primi risultati – mi riferisco anzitutto al settore dell’agricoltura.