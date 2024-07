Inter Scaloni | Latuaro Martinez ha SOFFERTO per questa cosa e NON sarà contento di me

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lionelha parlato di Lautaroe della sua Copa America, terminata con il titolo di capocannoniere Vincente e capocannoniere, esattamente come in Serie A: Lautaroha vissuto un 2024 da sogno, fin qui culminato con la vittoria della Copa America. A proposito, nella consueta conferenza stampa post vittoria in finale contro la Colombia, .