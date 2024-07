Inchiesta Liguria di cosa parleranno Matteo Salvini e Giovanni Toti nel loro incontro

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente dellaha chiesto di incontrare anchedagli arresti domiciliari, e con tutta probabilità il faccia a faccia ci sarà: manca solo il via libera del gip. Oggiha detto che si parlerà "di lavoro", e non di elezioni anticipate o dimissioni. Intanto le opposizioni hanno annunciato un sit in di protesta a Genova. .