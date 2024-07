Incendio in piano centro distrugge una casa | è morta una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unadi circa 60 anni èin unche in serata ha distrutto – per cause in fase di accertamento – la sua abitazione nelstorico di Rotondella (Matera). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri che stanno lavorando per comprendere le cause dell’. L'articoloinuna: èunaproviene da The Social Post. .