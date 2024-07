Il Tony Award Stefano Massini e Corrado Formigli da Piazzapulita in Titanic per l’Estate in Fortezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 - Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai abbatte record anno dopo anno, in una vera e propria escalation. Mercoledì 17 luglio ore 21 il, conduttore didal 2011, portano sul palco delin2024 “”, spettacolo che stila le dieci regole per salvarci dal naufragio creando l’occasione per un incontro tra diversi linguaggi, ovvero giornalismo, storytelling e musica. Ad accompagnare il duo l’orchestrina che continua a suonare mentre il pianeta affonda, composta da Tazio Aprile alle tastiere, Luca “Roccia” Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra e al bouzouki e Mariel Tahiraj al violino.