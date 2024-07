Il Napoli si prepara a Dimaro | Spinazzola brilla nel ritiro sotto lo sguardo attento di Conte

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilè in, concentrato sullazione per le prime sfide della nuova stagione. I calciatori puntano a riscattare l’ultima annata, vogliono tornare in vetta alla classifica e, soprattutto, vogliono convincere Antoniodel loro valore. Tra di loro, Leonardoha già dimostrato di essersi adattato perfettamente alla realtà partenopea, impressionando L'articolo Ilsinellodi