Il brand degli orecchini indossati da Kate Middleton per il suo grande ritorno piace anche ad Hailey Bieber e tante altre star

(Di lunedì 15 luglio 2024) La principessa, a Wimbledon, ha sfoggiato un paio dia mezza luna. Si tratta di un nuovo ingresso nel portagioie della reale, ma non in quello di molteche prima di lei hanno scelto il medesimo marchio e, alcune,stesso modello. Se per una volta èa lasciarsi ispirare.