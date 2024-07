Il bel gesto di Leclerc alla fine del concerto di Taylor Swift a Milano | non fa come gli altri VIP

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il pilota della Ferrari in Formula 1 Charlesè stato protagonista di un belal termine deldiallo Stadio San Siro di: il monegasco prima di andare via ha pulito il box da cui ha assistito allo spettacolo raccogliendo bottigliette e spazzatura lasciata per terra. .