I tormenti di Viola di Un posto al sole

(Di lunedì 15 luglio 2024)si ritrova con Damiano nella stessa situazione che ha già vissuto con Eugenio. Lui era un pm, Damiano è un poliziotto: entrambi rischiano la vita per il proprio lavoro. E anche lei.ha gli incubi di notte e ricorda la scena dell’attentato da cui si è salvata, ma che è costato la vita a Susanna. Una storia drammatica da cui non si può uscire, un peso sulla coscienza che tende a riaffiorare. Ma che fare adesso? Raffaele le suggerisce di parlarne con Damiano, ma a cosa porterebbe? Ad accusarlo di preferire il suo lavoro a lei, a non tenere conto delle conseguenze. Cose che lei aveva detto a Eugenio, con il risultato che la loro storia è finita. Il rischio è che accada la stessa cosa con il nuovo compagno. Sia che lei gliene parli sia che lasci correre.