I robot che ballano lavorano meglio con gli umani

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - Unumanoide addestrato ad apprendere ed eseguire senza sforzo una serie di movimenti espressivi, tra cui semplici sequenze di passi di danza e gesti come salutare, dare il cinque e abbracciare mantenendo un'andatura costante su terreni diversi ha mostrato avere un impatto positivo sulle interazioni tra uomo ein ambienti lavorativi. È quanto emerge da uno studio degli ingegneri della University of California San Diego, presentato alla conferenza "ics: Science and Systems", che si svolge dal 15 al 19 luglio a Delft, nei Paesi Bassi. La maggiore espressività e agilità di questoumanoide apre la strada a un miglioramento delle interazioni tra uomo ein ambienti come le catene di montaggio delle fabbriche, gli ospedali e le case, dove ipotrebbero operare in sicurezza accanto agli esserio addirittura sostituirli in ambienti pericolosi come i laboratori.