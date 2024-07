I COLORI DELLA MIA VITA di RICCARDO DEL TURCO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024)DELtorna sulle scene musicali con “IMIA”, il primo album di inediti dopo oltre 50 anni. E’ disponibile in fisico e in digitale. Andiamo ad approfondire. “Imia” è l’album di inediti diDelDeltorna sulle scene musicali con l’album di inediti “Imia”, il primo dal 1973. E’ composto da 13 brani che rispecchiano profondamente il suo viaggio artistico e personale. Pubblicato e distribuito da SAAR Records, l’album è disponibile in fisico e in digitale, l’autore dei testi è Alessandro Baltinotti mentre i compositori sonoDele Paolo Hollesc. Cosa rappresenta “Imia”? Conosciuto soprattutto per il suo successo “Luglio” (presente nell’album in una nuova versione), l’artista con “Imia” propone un lavoro maturo e riflessivo, intriso di una poetica che celebra l’amore in tutte le sue sfaccettature.