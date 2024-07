Highlights e gol Argentina-Colombia 1-0 | Lautaro decisivo in finale di Copa America VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Glie le azioni salienti di1-0,di. Decisiva la rete diMartinez, entrato ai supplementari al posto di Alvaraz, al minuto 112 su splendido assist di Lo Celso. Si tratta della 16/amessa in bacheca per l’Albiceleste che al 66? ha dovuto rinunciare a Leo Messi, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia.e gol1-0:indi) SportFace. .