Gnonto lascia il Leeds? C’è l’interesse della Premier League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Wilfredpotrebbere ile tornare in: l’Everton ha avviato i contatti con l’agente del giocatore Wilfredpotrebbe tornare in, e questa potrebbe essere anche una buona notizia per Luciano Spalletti in ottica nazionale. Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante potrebbere il– in Championship, Serie .