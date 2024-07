Giorgio Armani apre prima boutique a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 luglio 2024) 187 metri quadri in via Carducci 16 per il brand del gruppoIl Gruppolain Versilia: adei, in via Carducci 16. Al ‘’, ambita meta per turisti internazionali e celebrities, simbolo di una certa elegante italianità, è legato al signor: qui ha trascorso .