Germania | Muller annuncia l’addio alla Nazionale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Thomas Müller hato il ritiro dal termine degli Europei in cui ha giocato pochissimo: “Dopo 131 partite e 45 gol, oggi dico addio all’aquila (simbola della squadra tedesca)”, spiega in un video postato sui suoi canali social. Nel video, girato su un campo di calcio nella piccola cittadina bavarese di Pähl, dove l’attaccante del Bayern è cresciuto, il 35enne ha voluto ringraziare i suoi tifosi.disegna la fine di un’era per la Mannschaft, che perde il penultimo rappresentante di quella generazione d’oro che vinse il Mondiale nel 2014, in Brasile, infliggendo in semifinale ai padroni di casa un umiliante 7-1. Di loro resta ancora insolo il portiere Manuel Neuer, 38 anni, mentre anche il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, hato il suo ritiro dopo l’Europeo.