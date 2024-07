Gasperini diversamente leader

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Che cos’è unse non un uomo che si fa seguire anche e soprattutto quando lo si odia? Nel calcio tutto resta oscuro, tranne la figura del. Quando c’è lo vedi subito, lo distingui per c Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.