Gaeta Pullman turistico prigioniero del parcheggio dell’ex-piazzale della stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 15 luglio 2024)– Ildi, oltre ad essere l’argomento di un’inchiesta penaleProcuraRepubblica prima e di un processo in corso di svolgimento davanti il Tribunale di Cassino poi, ora si è trasformato in qualcosa di peggio: mette in discussione la sicurezza pubblica dopo aver peggiorato la mobilità nel L'articolo” delTemporeale Quotidiano. .