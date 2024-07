Furto a casa Nasti-Zaccagni Rubata collezione di Rolex

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’abitazione romana di Mattia, calciatore della Lazio e della Nazionale, e della moglie, l’influencer Chiara, è stata svaligiata dai ladri. Una banda di ladri specialista in furti nelle case dei vip ha rubato contanti e oggetti dal valore di oltre centomila euro nell’abitazione dell’influencer e dell’esterno della Lazio. Rientrando, la coppia si è accorta delin, come già successo in passato. A riferire dell’accaduto è stata la stessa, che sui suoi account social ufficiali ha pubblicato una foto che mostra scatole die cofanetti di gioielli svuotati. “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia. Pezzi di m”, è stato il commento dell’influencer su Instagram.diLa storia postata dall’influencer ChiaraBanda di ladri specialista a svaligiare le case dei vip ancora una volta in azione.