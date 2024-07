Feti morti nell’armadio | 24enne indagata per duplice infanticidio a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Duenascostie un sospetto sconvolgente:. Su questa ipotesi di reato la quale la Procura diha aperto un’indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni residente nella zona sud della città. L’inchiesta nasce dal ritrovamento in un armadio di dueavvolti in un lenzuolo da parte della madre dell’che ha subito chiamato la polizia. Ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Gom, dove si era recata nei giorni scorsi accusando dei malori, la ragazza avrebbe partorito in circostanze che ancora devono essere ricostruite dalla squadra mobile di. Quel che è certo è che i duesono stati trovati all’interno di un armadio e che sono stati scoperti a causa del cattivo odore che usciva dal mobile.