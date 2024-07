F1 gara GP Ungheria 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) La F1 è pronto a volare a Budapest per il Gran Premio di, tredicesima tappa del mondiale. Il Circus, che prima di raggiungere l’Hungaroring si ferma una settimana, propone unazione tradizionale, con dunque tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine ladella domenica. Il weekend, che andrà in scena tra il 19 e il 21 luglio, sarà il penultimo appuntamento della stagione prima della sosta estiva, e culminerà domenica 21 luglio con una corsa lunga 70 giri. L’ultimo vincitore in terra ungherese risulta essere Max Verstappen, che nel 2023 aveva dominato la, vincendo con trenta secondi di vantaggio su Lando Norris, secondo classificato. Quest’anno però la storia è pronta ad essere riscritta. Verstappen tornerà al successo o vedremo un altro pilota sul gradino più alto? Per scoprirlo, sarà possibile seguire lainsui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1 previo abbonamento, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.