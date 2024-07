Ex concorrente del Grande Fratello Vip in dolce attesa? Il rumor

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un exdelVip starebbe aspettando il primo figlio. Ilcirca la presunta gravidanza della compagna Periodo di cicogne eattese nel mondo dei volti noti. Tra conferme e smentite, arriva un ultimoche avrebbe fatto gioire centinaia di fan. Pare infatti che Francesco Oppini, exdelvip, sia pronto a mettere su famiglia con la compagna. A seguito di un recente post della coppia, fonti molto vicine ad Oppini e alla madre Alba Parietti avrebbero sparso la voce di una possibile gravidanza. Tuttavia, stando a quanto riporta Amedeo Venza attraverso i propri social network, sembra che almeno per il momento non ci sia nessun bebè in arrivo. «Se e quanto sarà lo diranno per primi», conclude Venza dopo essere stato aggiornato telefonicamente dallo stesso Oppini.