Euro 2024 delirio Spagna | Morata alza trofeo davanti a Re Felipe | FOTO

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ appena iniziata la festa in casaper la vittoria del 4°peo della sua storia. La finale dicontro l’Inghilterra si è conclusa sul risultato di 2-1. ReVI di, che ha assistito alla finale di Berlino, è sceso in campo dopo il fischio finale per la premiazione della nazionale iberica. Sotto i suoi occhi, è stato il capitano della Roja, Alvaro, adre il. Sul palco della premiazione c’era anche anche il principe di Galles William, che ha consolato i calciatori dell’Inghilterra. Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha premiato i calciatori delle due squadre, prima di tutti Nico Williams, miglior giocatore della finale, Rodri, miglior giocatore del torneo, e Lamine Yamal, miglior giovane del torneo.