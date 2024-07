EssilorLuxottica festa nella casa degli occhiali Persol

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quasi tremila persone hanno partecipato al Family day nello stabilimento blu dellaa Lauriano (Torino), la. Un'area di quasi 4.500 metri quadrati che si conferma un polo strategico per il gruppo: con 3 milioni di montature all'anno prodotte e quasi 14 milioni di paia di lenti da sole. A Lauriano lavorano circa 1.200 persone e, oltre asi producono marchi come Alain Mikli, Burberry, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Oliver Peoples, Prada, Miu Miu, Ralph Lauren, Starck, Tiffany&Co, Versace. "Lo stabilimento di Lauriano rappresenta una storia di eccellenza che vogliamo portare avanti anche nel futuro. La forte tradizione di competenze e attenzione al dettaglio di questo sito viene arricchita con investimenti in innovazione e digitalizzazione per raggiungere obiettivi sempre più alti in termini di standard di prodotto ma anche per garantire il continuo miglioramento dal punto di vista della qualità del lavoro e del benessere delle persone, elementi imprescindibili per raggiungere l'eccellenza" ha sottolineato il chief operating officer Giorgio Striano che ha partecipato all'evento.