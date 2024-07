Emergenza Mucillagine | De Poli Chiede Ristori per i Pescatori Abruzzesi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - L', che sta gravemente colpendo la costa adriatica, ha spinto ia lanciare un urgente appello per il sostegno governativo. Il senatore Antonio De, questore dell'Udc, ha sollecitato il governo a intervenire coneconomici per mitigare i danni subiti dal settore ittico locale. Deha depositato un'interrogazione parlamentare per sollecitare risposte concrete, affermando: "Come avvenuto per le Marche e il Veneto, anche in Abruzzo laha impedito alle barche di uscire per la pesca, compromettendo gravemente anche il turismo stagionale. È urgente attivare misure di tutela sociale, soprattutto per la piccola pesca che costituisce l'80% del comparto. È indispensabile intervenire tempestivamente per salvaguardare la stagione e mitigare gli impatti irreparabili".