Elena Berta Olimpiadi Parigi 2024 vela | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)si appresta a disputare la sua terza Olimpiade, dopo aver partecipato a Rio 2016 e Tokyo 2021 nel 470 femminile. Costretta a cambiare partner per affrontare questo ciclo olimpico nella nuova classe mista, riveste sempre il ruolo di timoniera nell’equipaggio completato da Bruno Festo. La coppia-Festo non si presenta a Marsiglia tra le favorite, ma potrà giocarsi qualcosa di importante anche in ottica podio nel ruolo di outsider dopo il recente 6° posto agli Europei di Cannes. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Roma, 15 luglio 1992 Sport e disciplina:(470 misto) Quando gareggia: dal 2 al 6 agosto .