Easyjet Londra-Napoli in ritardo | il volo dirotta e atterra all’aeroporto di Salerno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nella notte del 15 luglio 2024, l’aereo OE-IND dito aalle 1:20 proveniente daGatwick, segnando il primo nightstop per la compagnia nel nuovo aeroporto-Costa d’Amalfi, inaugurato ufficialmente solo qualche giorno fa. Originariamente previsto per, ilè statoto aa causa di un forteaccumulato, rendendo impossibile l’ggiodi Capodichino, chiuso alle 00:30 per via di alcune normative anti-rumore che non permetto agli aerei dire oltre un certo orario serale. L’equipaggio è stato trasferito ain taxi, mentre i passeggeri sono stati portati in autobus. L’aeroporto Costa d’Amalfi di, senza coprifuoco notturno, si dimostra già una valida alternativa operativa.