E’ fuori DOMANI di VV feat NASHLEY

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio 2024 è disponibile il nuovo singolo di VVdal titolo “” per Nigiri / Sony Music Italy e rappresenta una riflessione sul futuro in cui riporre speranze e preoccupazioni per affrontare più leggeri il presente. Uscito “” di VVè il nuovo singolo di VV, disponibile da venerdì 12 luglio, in uscita per Nigiri / Sony Music Italy.La brillante penna dream pop della cantautrice VV incontra l’urban emotivo diin un brano dall’atmosfera estiva e serena, con un testo dalle sfumature malinconiche e profonde, dove cantautorato e rap si fondono esplorando il confine tra speranza e rimpianto. Cosa rappresenta “”? La canzone è una raccolta di riflessioni e immagini che ruotano attorno al pensiero del futuro.