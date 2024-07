Dove vedere in tv Italia-Finlandia Qualificazioni Europei calcio femminile 2025 | orari programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il momento della verità. Domani, martedì 16 luglio, la Nazionalena diaffronta lanell’ultimo match valido per leai Campionati2024. Ild’inizio èto per le 19:00 allo Stadio Druso di Bolzano. Inutile dire che sarà una partita da non sbagliare. L’attuale classifica del raggruppamento 1 vede infatti l’Olanda al primo posto con 8 punti, seguite da Danimarca ea quota 6 e, in ultimo, dallaa quota 5. Per passare il turno senza patemi le nostre ragazze sono chiamate a vincere contro la compagine nordica nella partita di domani. Nel caso di sconfitta della Norvegia al cospetto dell’Olanda , potrebbe bastare anche un pareggio. Ma in questi casi è assurdo fare calcoli.