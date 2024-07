Dove vedere in tv Italia-Argentina amichevole volley | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Domani, martedì 16 luglio (ore 21.00), al PalaWanny di Firenze va in scenadi prestigio pre-olimpica per la nazionale azzurra dimaschile. Sarà la prima di due sfide che andranno in scena questa settimana, e segneranno gli ultimi passi di avvicinamento a Parigi per i ragazzi di Fefè De Giorgi. Dopo aver riposato la settimana finale e nelle Final Eight di Nations League tornano all’opera tutti i titolari, con il CT che ha convocato gli stessi 13 atleti che poi partiranno alla volta della capitale francese. La formazione titolare dovrebbe essere quella vista in più occasione con Simone Giannelli con le chiavi della squadra in mano al palleggio, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia come martelli, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero.