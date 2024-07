Diego Lenzi Olimpiadi Parigi 2024 boxe | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) A poco più di 23 anni,può già dirsi molto soddisfatto di ciò che sta facendo. Una bella scalata lo ha portato, già al Preolimpico di Busto Arsizio, a staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi. Sebbene il suo nome non sia propriamente tra quelli indicati per andare a medaglia, per lui si prospettanoda cui prendere le misure per scoprire cosa potrà poi fare nel successivo quadriennio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bologna, 29 maggio 2001 Sport e disciplina:, +92 kg (pesi supermassimi) Quando gareggia: lunedì 29 luglio (ottavi). Eventuali: venerdì 2 agosto (quarti di finale), mercoledì 7 agosto (semifinale), sabato 10 agosto (finale). .