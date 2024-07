Daily Crown | né a Wimbledon e né a Europei fan chiedono ‘giustizia’ per principe Louis

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Londra, 15 lug. (Adnkronos) – I fan della famiglia reale urlano “giustizia” per il, dopo che lassa Charlotte e ilGeorge hanno raggiunto i genitori in due importanti eventi sportivi nello scorso fine settimana. Ieri, lassa del Galles Kate Middleton è andata con lassa Charlotte ad assistere al trionfo di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic a. IlGeorge, invece, era a Berlino con ildi Galles William per la finale dell’Inghilterra contro la Spagna neglidel 2024. L’assenza del giovanesia dache dalla Germania ha spinto molte persone a fare divertenti speculazioni. I fan sui social media hanno scherzato dicendo che ilstava “facendo festa a casa”, altri hanno chiesto “giustizia per il”, sottolineando che si era perso anche lo spettacolo di Taylor Swift a Wembley, a cui i suoi fratelli avevano assistito con ilWilliam il mese scorso.