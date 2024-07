Dai concorsi alle immissioni in ruolo passando per le supplenze | tutte le info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 15 luglio alle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 15 luglio 2024) In attesa delleine della procedura per il conferimento delle, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di, il format di consulenza in onda sui nostri canali social. Appuntamento fissato per1514:30 su Facebook e YouTube. L'articolo Daiinper lelecon1514:30 . .