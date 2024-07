Daemon Targaryen la spiegazione di tutte le sue visioni a Harrenhal

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024), ladile sueAttenzione SPOILER sull’episodio 5 di House of the Dragon 2 UPDATE Sono ormai tre episodi di House of the Dragon 2 cheè bloccato a, l’immenso castello in rovina chiave per le Terre dei Fiumi nella guerra fratricida tra Verdi e Neri. Arrivato al castello per prenderlo in nome della moglie, la regina Rhaenyra,rimane imprigionato lì, corroso dal rimorso e inseguito dache non gli danno tregua. Lediadoffrono uno sguardo più attento nella mente del personaggio e prefigurano i principali eventi del libro che devono ancora avvenire. In quanto fratello minore di Re Viserys,ritiene che sarebbe dovuto essere il primo in linea di successione nel caso in cui il re non avesse mai avuto un figlio maschio.