Da dove vengono gli italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024? Tutti i qualificati per Regione Presenti 36 nati all’estero

(Di lunedì 15 luglio 2024) La spedizione dell’Italia ai Giochi Olimpici diconsta della cifra record di 403 azzurri: guardando al luogo di nascita degli atleti, saranno rappresentate tutte le Regioni ad eccezione di Molise e Vd’Aosta, per un totale di 366, ai quali se ne aggiungono 36. Per distacco lamaggiormente rappresentata sarà la Lombardia, con 70 atleti, davanti al Lazio, con 43, mentre sul gradino più basso del podio di questa particolare graduatoria c’è la Toscana, con 38 atleti, di poco davanti al Veneto, quarto a quota 32. Appaiate in quinta posizione a quota 28 vi sono Emilia-Romagna e Piemonte, che precedono la Campania, settima a quota 25. Completano la top ten la Liguria, ottava con 19, la Sicilia, nona a quota 15, ed il Friuli-Venezia Giulia, decimo a quota 14.