Così l’intelligenza artificiale aiuterà a combattere il caporalato

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – Intelligenzae algoritmi per la geolocalizzazione dei terreni e delle colture: sono solo due degli strumenti che l’Inps e l’Agea, la struttura specializzata del Ministero della sovranità alimentare, intendono mettere in campo (è proprio il caso di dirlo) per contrastare ile lo sfruttamento nel lavoro agricolo. Il decreto-legge “agricoltura” istituisce, nello specifico, una banca dati inter-operativa tra Inps e Agea al servizio di tutte le istituzioni interessate per sviluppare una strategia congiunta di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Agea avrà un ruolo fondamentale mettendo a disposizione dati precisi e certificati sulle aziende agricole, che verranno inseriti in una banca dati comune, dalla quale potranno attingere gli altri enti, per verificare informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali relative ai terreni.