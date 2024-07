Cos’è la co-genitorialità | ne esistono tre tipi e influiscono sui bambini in modo diverso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando una coppia si separa, la conflittualità tra genitori può influenzare la crescita e i livelli di stress dei figli. Anche in caso di rapporti tesi, per gli esperti è dunque sempre meglio provare a mediare, almeno per ciò che riguarda l'educazione e la cura dei bimbi, così da non costruire un ambiente troppo negativo intorno ai piccoli. .