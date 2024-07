Copa America il trionfo della disorganizzazione a due anni dal Mondiale VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stanotte si è tenuta la finale ditra l’Argentina e la Colombia. Fuori dal campo ci sono stati dei disordini causati dai tifosi che hanno cercato di entrare nell’Hard Rock Stadium pur non avendo il biglietto. I fan sono riusciti a scavalcare i tornelli, facilitati da un sistema di sicurezza che ha lasciato a desiderare. A duedalche si terrà negli Stati Uniti, la sicurezza praticamente inesistente in questagetta dubbi e ombre sull’organizzazione del torneo. L’interventopolizia che ha tentato di fermare i tifosi ha causato scontri che hanno portato a far cominciare la partita con un’ora di ritardo. La desorganización y falta de seguridad en la final deAmérica 2024 en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florida entre Argentina y Colombia esta generando caos.