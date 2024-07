Controlli anti degrado in centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tornano iserali della polizia locale nei fine settimana per la sicurezza urbana nelcittadino. Venerdì, fino alle prime ore notturne, gi agenti sono stati impegnati per un servizio mirato al contrasto delurbano e al consumo e spaccio di stupefacenti. Sono stati impegnati gli agenti del Nost e del presidio area, anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Diverse le aree controllate: i giardini di via Monte Bianco e Monte Bisbino, piazza Duomo, vicolo Spalto Isolino, piazza Trento e Trieste, la passerella del Ponte dei Leoni, piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, i giardini di via Europa via Don Minzoni e, infine, la passerella pedonale che collega via San Gottardo a via Quintino Sella. Nel corso delle attività sono stati controllate 53 persone; di queste due saranno segnalate alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.