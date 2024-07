Confermati i Sequestri | Assessore Quaglieri al Centro dell' Inchiesta

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'Aquila - Il Tribunale del Riesame ha ratificato idei dispositivi elettronici di Paoloregionale coinvolto in un'a Procuraa Repubblica. Le accuse spaziano dalla falsità in atti d'ufficio all'abuso d'ufficio in concorso. La decisione dei giudici ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di, confermando le misure cautelari disposte dal Gip. Queste hanno scatenato un blitza Guardia di Finanza e dei carabinieri, che hanno eseguito perquisizioni epresso l'abitazione di Trasacco, gli uffici di Avezzano ea capitale regionale. Il politico, noto anche per essere stato sindaco di Trasacco con un record di preferenze, è aldi una polemica per presunto conflitto di interessi legato alla sua doppia attività di medico chirurgo in cliniche privatea Marsica e ruoli istituzionali regionali.